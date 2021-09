Semana da Pátria de Tenente Portela homenageia vítimas da covid-19 e profissionais da saúde

Coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a Semana da Pátria deste ano presta homenagem as 34 vítimas portelenses da Covid-19 e as equipes de profissionais do Hospital Santo Antônio e da saúde municipal que vêm trabalhando incansavelmente no enfrentamento da pandemia.

Este ano, mais uma vez, não haverá o Desfile da Independência, no próximo dia 7. Até lá, todos os dias, às 8 e às 17 horas, ocorrerão momentos cívicos, organizados pela Secretária de Educação e com o envolvimento de todos os educandários do Município.