Nacional da Amazônia celebra 44 anos no ar com programação especial

A Rádio Nacional da Amazônia completa hoje (1º) 44 anos no ar combinando prestação de serviço, notícias e música de qualidade.

Para as comemorações, a emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) preparou duas atrações especiais para os ouvintes. Nesta manhã, o programa Ponto de Encontro (10h às 12h) será apresentado pelo radialista José Nery. Durante a atração, ele conversará com ouvintes e com apresentadores que fazem e fizeram parte da rádio.

As comemorações continuam à tarde com o "Especial de Aniversário - 44 anos da Rádio Nacional da Amazônia”, das 13h as 17h. O programa será dividido em dois blocos: o primeiro apresentado por Juliana Maya e Ediléia Martis (das 13h às 15h); e o segundo (das 15h às 17h) comandado por Maurício Rabelo e Fátima Santos.

A Diretora de Jornalismo da EBC, Sirlei Batista, destaca que a Rádio Nacional da Amazônia cumpre importante papel de integração, chegando a localidades da região amazônica que, tradicionalmente, não são atendidas pelos demais veículos de comunicação. “Isso reforça o papel social da emissora. Em seus 44 anos de existência, a Rádio Nacional da Amazônia se firmou como prestadora de serviços, promotora da diversidade regional e como fonte de informação confiável e entretenimento”.

A emissora, que transmite em ondas curtas para a região amazônica e atinge mais da metade do território nacional, consolidou, durante a sua trajetória, estreita conexão com seu público de mais de 60 milhões de ouvintes, servindo como intermediária na comunicação entre parentes e pessoas queridas separadas pela distância física, mas não afetiva.

Para o gerente executivo da Rádio Nacional, Luciano Seixas, o caráter agregador da emissora, que une cultura e informação, é seu grande diferencial. “A gente tem a música que traz lembranças e aviva as emoções, as informações atualizadas com a tradicional credibilidade e a dedicação na prestação de serviço. É isso que faz da Nacional da Amazônia uma verdadeira amiga e companheira dos brasileiros das regiões Norte e Nordeste e mais além, ultrapassando fronteiras. É por esse motivo que neste aniversário dizemos cada vez mais convictos: estamos juntos!"

Rádio Nacional da Amazônia – 44 anos

1 de setembro, de 10h às 12h e de 13h às 17h

Sintonize a Rádio Nacional da Amazônia em OC 11.780KHz ou 6.180KHz, pelo site radios.ebc.com.br ou pelo aplicativo Rádios EBC, disponível para Android e iOS.

