Comissão cancela audiência sobre consequências de mudanças na gestão do DPVAT

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta quarta-feira (1º) para discutir as mudanças na gestão do DPVAT e suas consequências.

Ainda não foi marcada nova data para o debate.

O deputado Zé Neto (PT-BA), que pediu a audiência, lembra que desde janeiro de 2021 a Caixa Econômica Federal assumiu a gestão dos recursos e pagamentos do DPVAT, após contrato firmado com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), autarquia federal ligada ao Ministério da Economia que regula o mercado de seguros.

"Esta última alteração tem gerado diversas críticas, tanto por parte das vítimas de acidentes no trânsito, que reclamam das dificuldades em obterem suas indenizações, como por parte dos profissionais corretores de seguros, que prestavam serviços ao DPVAT, no âmbito da gestão da Seguradora Líder", que atuou como administradora do seguro por 13 anos, até dezembro de 2020.