Comissão reúne-se com presidente do Banco Central nesta quarta

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados reúne-se nesta quarta-feira (1º) com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O encontro foi pedido pelo presidente da Comissão, deputado Júlio Cesar (PSD-PI), com o objetivo de discutir o papel do Banco Central do Brasil na gestão das políticas econômica e monetária.

A reunião será reservada e está prevista para começar às 8h55, no plenário 8.

Entre os pontos a serem abordados estão o panorama econômico de curto, médio e longo prazo; a condução da política monetária; o papel do Bacen no monitoramento e fiscalização do sistema financeiro; tarifas bancárias e a autonomia da instituição.

"O Banco Central do Brasil tem como função gerir a política econômica, garantir a estabilidade e o poder de compra da moeda de cada país e do sistema financeiro como um todo", destaca Julio Cesar. "Desta forma torna-se necessário estreita articulação da Comissão de Finanças e Tributação com a superior administração do Bacen para acompanhar e avaliar, periodicamente, o desempenho da política econômica e atuação do sistema financeiro nacional", conclui.