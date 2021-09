Governador recebe dez comitivas de diferentes setores do Estado

Depois de mais de um ano, o governador Eduardo Leite voltou a receber presencialmente, no Palácio Piratini, comitivas de diferentes regiões. A maioria dos convites entregues nesta terça-feira (31/8) são para eventos que ocorrerão nas próximas semanas na capital e no interior do Estado.

• 31ª Ajorsul Fair Mercoóptica 2021

Onde: Gramado

Quando: 23 a 25 de setembro

A 31ª Ajorsul Fair Mercoóptica 2021 marca a retomada dos negócios e oportunidade de crescimento para as empresas do setor. O evento é uma realização da Associação do Comércio de Joias, Relógios e Óptica do Rio Grande do Sul (Ajorsul) em parceria com o Sindióptica/RS, que trabalharam de forma intensa, assegurando o retorno de um modo responsável, cumprindo todas as exigências das autoridades sanitárias diante da necessidade de prevenção da propagação da Covid-19. São aguardadas centenas de empresas referência no país nos segmentos de joias, pratas e folheados, máquinas e equipamentos, óptica, relógios e afins.



• Patrono da 48ª Turma do Curso de Formação Profissional de Delegados de Polícia da Acadepol

Onde: Porto Alegre

Quando: 10 de setembro

A 48ª turma do curso de formação profissional da Academia de Delegados de Polícia (Acadepol/RS) convidou o governador Eduardo Leite para ser patrono dela, na solenidade de formatura.



• 49ª Jantar do Prêmio Exportação RS

Onde: Porto Alegre

Data: 23 de setembro

O Prêmio Exportação RS é o reconhecimento à competência de mercado e à visão de negócios das empresas que buscam novas fronteiras e contribuem para o fortalecimento socioeconômico do Estado e do país. Na 49ª edição, o projeto objetiva reconhecer narrativas de sucesso de empresas que com inovação e estratégia comercial eficiente contribuem para consolidar a presença do Rio Grande do Sul no mercado internacional, mesmo diante de um cenário socioeconômico desafiador.



• Inauguração da nova sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA)

Onde: avenida Júlio de Castilhos, 377, em Porto Alegre

Quando: 9 de setembro

No mês de agosto, a CDL POA completou 61 anos de história com serviços prestados ao comércio e ao varejo, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico do Estado, atuando como referência em tecnologia de dados e soluções para empresas e entidades. A nova sede será inaugurada no dia 9 de setembro deste ano.



Pão dos Pobres

O governador recebeu a obra “Um livro, muitas histórias”, lançada em 17 de agosto para comemorar os 126 anos da Fundação Pão dos Pobres. Foi idealizado por profissionais que integram ou já participaram da equipe do programa de Aprendizagem Profissional do Pão dos Pobres, tendo recebido apoio do programa Criança Esperança e da Unesco. O livro transcreve histórias de vida, experiências do cotidiano, sonhos, conquistas, angústias, medos, anseios e a esperança na própria vida, compartilhadas pelos jovens aprendizes, revelando a transformação da sua perspectiva de futuro.



Inauguração das novas instalações do Cremers

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) entregou convite para a inauguração das novas instalações, em data ainda a ser definida.



Entrega de comenda do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM)

O tenente-coronel Paulo Eduardo Dutra dos Santos, o major Márcio Leandro Silva, o capitão Roberto Flores do Nascimento e a soldada Julisa de Campos Fernandes entregaram a comenda do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Porto Alegre ao governador Eduardo Leite.



Espaço do Chimarródromo, na Expointer

Onde: Expointer, em Esteio

O governador foi convidado a conhecer o Espaço do Chimarródromo, na Expointer. O convite foi feito pelo presidente do Ibramate, Alberto Tomalero, e pelos prefeitos de Ilópolis, Edmar Pedro Rovadoschi, e de Arvorezinha, Jaime Borsatto.



Entrega do Calendário da Maturidade Mais Ativa, promovido pelo coletivo Divas da Alegria

Celebrar a vida e a autoestima das mulheres com mais de 60 anos é o mote do Calendário da Maturidade Mais Ativa, promovido pelo coletivo Divas da Alegria, idealizado e coordenado por Marilice Carrer e produzido por San Lopez. A iniciativa inédita no Rio Grande do Sul reuniu um grupo de mulheres de Porto Alegre, entre 60 e 92 anos – grupo de risco da Covid-19 – que, para driblar a pandemia, vem realizando atividades para combater a depressão e outros males, causados pelo isolamento social. Elas posaram para o fotógrafo Rodrigo Bragaglia, trajando figurinos de festa, tendo como ambientação o Theatro São Pedro, em Porto Alegre.



Visita da Corte da Expointer 2021

Um dos maiores eventos agropecuários do Brasil tem, em 2021, uma santa-mariense como representante: Gabriela Souza, 20 anos, foi coroada em evento realizado em julho. As candidatas foram avaliadas pela beleza, elegância, desenvoltura, simpatia e comunicabilidade, e o trio eleito tem o dever de divulgar a Expointer. Durante a noite, também foi apresentada a ‘mascote’ da corte, Isabella de Carvalho Spindola, sete anos, de Sapucaia do Sul.



Entrega de convite para o Concurso Nova Garota Verão 2021

Onde: Atlântida Sul

Quando: 13 de novembro