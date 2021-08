Derrubadas realiza Conferência Municipal de Assistência Social

Aconteceu na última quinta-feira, 26, nas dependências do Auditório Municipal, a VIII Conferência Municipal de Assistência Social de Derrubadas. As conferências de assistência social são instâncias que têm por atribuições a avaliação da política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).

A Palestra Magna teve com o tema: "Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, e foi proferida pela Senhora Isolete Magali Georg Bacca, Assistente Social da ASCAR/EMATER, membro do Conselho Estadual de Assistência Social.

Este tema, além de reafirmar o papel da Assistência Social como política garantidora de direitos e da urgente necessidade de dar visibilidade a esta contribuição para a sociedade brasileira, traz os usuários para o centro do debate.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.