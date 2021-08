Sine de Tenente Portela oferta novas vagas de trabalho

O Sine de Tenente Portela está divulgando novas vagas de trabalho. Estão abertas contratações para serralheiro, vidraceiro, marceneiro ou montador, representante comercial, operador de máquinas pesadas e auxiliar de limpeza. Informações podem ser obtidas no telefone 3551 – 1863.

