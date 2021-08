Miraguaí desenvolve ações na área de habitação

O município de Miraguaí está desenvolvendo um projeto de reforma e construção de casas para pessoas necessitadas.

Além disso a municipalidade tem prestado apoio a outros órgãos. Por exemplo, durante essa semana, de acordo com a Secretária Sandra Borth, foi realizada a colocação de terra para reforma do piso no prédio da Delegacia de Polícia de Miraguaí.

A equipe de serviços também realizou a mão de obra na reforma da casa do senhor Milton de Moura Rosa na localidade de Linha Progresso e a construção da casa do senhor Soni Borchardt no Bairro Esperança na cidade.

