Projeto prevê indenização e pensão para dependentes dos profissionais da segurança vítimas da Covid-19

O Projeto de Lei 2116/20 institui indenização e pensão especial para servidores da segurança pública mortos em decorrência da contaminação por Covid-19 no exercício de suas funções durante a situação de emergência em saúde pública de importância nacional. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

Segundo a proposta, os dependentes farão jus a indenização equivalente a dez vezes a remuneração do profissional, a ser quitada com recursos oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). A pensão especial, no montante equivalente àquela remuneração, será vitalícia para cônjuge ou companheiro.

“Os profissionais de segurança pública estão na linha de frente, contribuindo para a manutenção da segurança da população e da ordem pública e nas ações governamentais necessárias para o combate à pandemia do novo coronavírus”, afirmou o autor da proposta, deputado Nicoletti (PSL-RR).

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; de Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

