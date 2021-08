Parlamentares ouvem ministro da Educação sobre crianças com deficiência nas escolas

As comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; de Educação; e de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados ouvem o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em reunião conjunta nesta quarta-feira (1º). O encontro será na sala de reuniões da Comissão Mista de Orçamento, às 16 horas. Para garantir respeito às normas sanitárias de distanciamento social, apenas parlamentares terão acesso à reunião.

Os deputados querem esclarecimentos do ministro sobre declarações de que a "inclusão de alunos com deficiência atrapalha o aprendizado de outras crianças sem a mesma condição". A afirmação foi feita em entrevista ao programa Novo Sem Censura, da TV Brasil, no dia 9 de agosto de 2021.