Presidente participa de inauguração em Uberlândia

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (31) da inauguração do Complexo de Captação e Tratamento de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro, em Uberlândia (MG). A cerimônia também contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, de parlamentares e outras autoridades.

Executada pela prefeitura de Uberlândia, a obra recebeu investimentos de R$ 332,7 milhões. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, ela é considerada uma das maiores do país financiada com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), empréstimo de R$ 287,9 milhões por meio da Caixa Econômica Federal. O município também colocou mais R$ 44,7 milhões de contrapartida.

De acordo com a prefeitura, o complexo faz parte do Sistema Capim Branco, que vai reforçar outros dois sistemas existentes no município, Sucupira e Bom Jardim, e tem capacidade para abastecer 3 milhões de habitantes até 2060. O complexo já está em funcionamento, transportando água da represa de Capim Branco até o reservatório do bairro Custódio Pereira e, de lá, distribuindo para outros bairros da cidade.