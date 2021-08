Comissão cria grupo para acompanhar situação de empregados de estatais em programa de privatização

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (31) a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a situação dos empregados das estatais incluídas no programa de privatização do governo Bolsonaro.

A criação do grupo foi proposta pela deputada Erika Kokay (PT-DF). Segundo ela, cerca de 120 mil funcionários podem ser afetados por esse processo. São empregados de estatais como Infraero, Correios, Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e Eletrobras.

“Qualquer processo de privatização, fusão, extinção e outorga de empresas públicas, sociedades de economia mista e outras, não pode ser levado adiante alijado do amplo e profundo debate com o conjunto de trabalhadores e com a sociedade em geral”, afirma Kokay no requerimento em que pede a criação do colegiado.

Segundo ela, o grupo de trabalho atuará como um canal de acompanhamento dos trâmites que envolvem as privatizações. Os integrantes do grupo ainda serão indicados.