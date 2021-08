Convênio entre Prefeitura e Hospital de caridade Três Passos entra em vigor em Setembro

Com iniciativa da Administração Municipal, o legislativo municipal autorizou o convênio com o Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP), e aumentou os valores repassados à casa de saúde em aproximadamente 67%, beneficiando a casa hospitalar e consequentemente a população atendida. O Executivo Municipal havia firmado a tratativa com o HCTP no dia 29 de junho, e restava ao legislativo aprovar o convênio. Agora, a Lei Municipal Nº 5650, de 24 de agosto de 2021 entrará em vigor no primeiro dia do mês de setembro.

O objetivo deste convênio é a complementação da prestação de serviços hospitalares e incentivo ao atendimento integral à saúde do cidadão, que é de responsabilidade solidária entre a União, os Estados-Membros e os Municípios pelo fornecimento gratuito de tratamento de saúde. “Nossa administração busca auxiliar o Hospital de Caridade de Três Passos, pois temos um olhar diferenciado para com a saúde, e buscamos através de reuniões, dialogar para juntos acharmos soluções para empecilhos que surgem no dia a dia”, destacou o Prefeito Municipal, Arlei Luis Tomazoni.

Pela prestação dos serviços a Administração Municipal de Três Passos vai repassar um valor fixo mensal de R$ 200 mil ao HCTP, valor este, que corresponde ao preço aproximado de R$ 8,50 por habitante (per capita), cifra que foi ajustada de comum acordo entre as partes contratantes.

Ficam mantidos os serviços de plantão médico hospitalar, serviço de traumatologia e ortopedia, cirurgia geral, anestesia, neonatologia e obstetrícia (exclusivamente de urgência e emergência), pediatria, clínica médica, neurologia, serviços eletivos em ginecologia e obstetrícia, internações na UTI, encaminhamentos de internação em alta complexidade e serviço eletivo de alta complexidade.