Encontro Nacional de Procuradorias da Mulher no Legislativo continua nesta terça

Continua nesta terça-feira (31) o 1º Encontro Nacional de Procuradorias da Mulher, promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, por meio da Procuradoria da Mulher.

O evento será realizado a partir das 10 horas, no plenário 4, e contará com a participação de representantes de procuradorias da Mulher estaduais e municipais. Atualmente, 16 unidades federativas já instalaram ou estão prestes a criar esses colegiados em suas assembleias ou câmaras legislativas. Em âmbito municipal, 170 câmaras de vereadores instalaram procuradorias ou têm projetos em tramitação.

A coordenadora da bancada feminina na Câmara Federal, deputada Celina Leão (PP-DF), afirma que “é essencial ampliar e dar maior visibilidade às estratégias de empoderamento feminino e de defesa dos direitos das mulheres, unindo esforços para que esse trabalho alcance cada vez mais pessoas em todo o País”.

Por isso, a Procuradoria da Mulher da Câmara estimula a implantação desses colegiados nos estados e municípios. “Os resultados das inúmeras ações que temos desenvolvido mostram que o caminho é este: incentivar que sejam implantadas essas iniciativas em todo o Brasil para, assim, ampliar e acompanhar mais de perto medidas voltadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres e direcionadas à ampliação da participação feminina na política”, afirma a procuradora da Mulher da Câmara, deputada Tereza Nelma (PSDB-AL).

As procuradorias da Mulher são, primordialmente, órgãos de fiscalização e monitoramento de políticas públicas voltadas a combater a violência e a discriminação contra mulheres, além de atuarem na qualificação dos debates de gênero nos parlamentos, recebendo e encaminhando denúncias de agressão e discriminação aos órgãos competentes e incentivando a participação da mulher na política.

Programação

Na programação desta terça estão previstos:

- 10 horas: apresentação do Observatório Nacional da Mulher na Política, com o professor Gerson Scheid:

14 horas – reunião com o secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, José Vicente Santini;

16 horas – lançamento da nova edição da Cartilha da Procuradoria da Mulher “Como criar uma Procuradoria da Mulher nos Estados e Municípios” e lançamento da Rede Nacional de Procuradorias da Mulher.

As atividades poderão ser acompanhadas pelo canal da Secretaria da Mulher no YouTube e pelo portal e-Democracia (link das atividades da manhã; e link das atividades da tarde).