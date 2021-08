Estado recebe 174 mil doses de vacina contra Covid-19 para segunda aplicação

O Rio Grande do Sul recebeu no fim da tarde desta segunda-feira (30/8) 174.690 doses de vacina contra a Covid-19: 66.690 Pfizer e 108.000 Astrazeneca. Elas serão distribuídas nos próximos dias para completar o esquema vacinal com a segunda dose de quem já recebeu a primeira no intervalo adequado.

As Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) poderão fazer a retirada das doses na terça-feira (31/8), a partir das 10h, na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre. Aquelas que preferirem, poderão aguardar a entrega pela Secretaria da Saúde com a nova remessa de vacinas que o Ministério da Saúde enviará no decorrer desta semana.

Planilhas com o número exato de doses para segunda aplicação (D2) por municípios:

•Pfizer D2

•Astrazeneca D2