Vereadores de Redentora recebem propostas da Conferencia Municipal de Saúde

A Câmara de Vereadores de Redentora já está de posse do documento com propostas e sugestões que foram discutidas durante a 6ª Conferencia Municipal da Saúde de Redentora, realizada no dia 23 de agosto, com o tema “Os Novos Desafios do SUS”.

O documento foi recebido pelo vereador Osmar Viana dos Santos, presidente do Legislativo das mãos do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Álvaro Pinheiro Correa e pelo Secretário Municipal da Saúde, Rogério De Castro Gigoski.

As propostas servem para a elaboração do novo Plano Municipal de Saúde para os próximos quatro anos.

