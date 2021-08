Vereador destaca implantação de usina de energia solar no hospital de Coronel Bicaco

Recentemente, o Hospital Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco foi contemplado com a instalação de usina solar contendo 84 placas. Além disso, foram substituídas dezenas de lâmpadas comuns por lâmpadas LED. Com isso, é estimada uma economia de R$ 36,7 mil por ano.

O funcionamento do sistema de energia solar foi destacado pelo vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) no grande expediente da sessão ordinária do dia 23 de agosto. — Tudo com custo zero. Nosso hospital conseguiu se adequar ao projeto — frisou o edil. Ele revelou que técnicos e engenheiros da concessionária de energia elétrica tiveram que providenciar um reforço no telhado do prédio devido ao peso total das placas de energia solar.

A casa de saúde de Coronel Bicaco foi beneficiada pelo programa ‘RGE nos Hospitais’, que tem como objetivo modernizar o sistema de iluminação, instalando usinas de geração de energia solar e substituindo lâmpadas comuns por unidades com tecnologia LED.

Leitos de longa permanência:

Lucas Santos da Cruz ainda revelou que em conversa com Delmar Albuquerque, interventor do Hospital Santo Antônio de Pádua, recebeu a confirmação de que avança o projeto de criação de leitos de longa permanência.

— O projeto já foi aprovado na Coordenadoria Regional da Saúde de Palmeira das Missões e agora está em Porto Alegre — acrescentou o pedetista.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.