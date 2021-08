Conta de luz seguirá na bandeira vermelha 2 em setembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu manter a bandeira vermelha, patamar 2, para o mês de setembro. Com isso, o custo de cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos continua sendo de R$ 9,49. Segundo a ANEEL, o mês de agosto manteve o estado crítico dos reservatórios das usinas hidrelétricas do país.

— Agosto foi mais um mês de severidade para o regime hidrológico do Sistema Interligado Nacional (SIN). O registro sobre as afluências às principais bacias hidrográficas continuou entre os mais críticos do histórico. A perspectiva para setembro não deve se alterar significativamente, com os principais reservatórios do SIN atingindo níveis consideravelmente baixos para essa época do ano — informou a ANEEL.

Em períodos de seca, e consequente baixa nos níveis dos reservatórios, é necessário captar energia de outros tipos de usina, como as termelétricas. Esse tipo de usina gera energia a partir de combustíveis fósseis, como diesel e gás. Além de ser mais poluente, é mais cara. Por isso, quando as termelétricas são acionadas, o custo da geração de energia aumenta e a bandeira tarifária muda.

