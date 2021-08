FGV: Custo da construção tem alta de 0,56% em agosto

Com o resultado de agosto, o indicador apresentou avanço de 11,37% no ano e de 17,05% em 12 meses (Foto: Diones Roberto Becker)

O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) subiu 0,56% em agosto. O percentual é menor do que o registrado em julho. Naquele mês, o INCC-M teve elevação de 1,24%. Com o resultado de agosto, o indicador apresentou avanço de 11,37% no ano e de 17,05% em 12 meses.

No mesmo mês de 2020, o INCC-M teve alta de 0,82% e de 4,44% em 12 meses. Os dados indicadores foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV).

A taxa do índice relativo a materiais, equipamentos e serviços caiu de 1,37% em julho para 1,10% no mês seguinte. Já o índice relativo à mão de obra após alta de 1,12% em julho, não variou em agosto.

