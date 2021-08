Pedetista elogia a recuperação de estradas no interior de Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária de 23 de agosto, o vereador Elson Bueno Martins (PDT) elogiou o trabalho realizado recentemente pela equipe da Secretaria Municipal de Obras na estrada da localidade da Paineira, interior de Coronel Bicaco.

— Praticamente todos os moradores ganharam cascalho em suas estradas. Os produtores de leite que há tempos vinham reivindicando também foram beneficiados. A comunidade merecia e ganhou um trabalho de qualidade — destacou o pedetista.

Em sua manifestação, o edil ainda disse que seria recuperada a via principal que liga as localidades de Paineira e Campo Santo. — Muitas famílias serão beneficiadas com cascalho, pois sabemos que em dia com chuva, eles sofrem muito — ponderou Elson Bueno Martins.

— A Secretaria Municipal de Obras está fazendo um grande trabalho. Todos os moradores estão ganhando cascalho, sem distinção — finalizou o pedetista.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.