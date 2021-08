Em município do RS, litro de gasolina é vendido a R$ 7,18

De acordo com a ANP, o combustível pode custar R$ 7,18 no município de Bagé (Foto: Diones Roberto Becker)

Segundo levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina e o óleo diesel continuam sofrendo reajustes e bateram recorde de preço em alguns estados.

A pesquisa revela que o valor da gasolina nos postos no Rio Grande do Sul ultrapassou os do Acre – que apresentavam os maiores preços desde o início do ano. De acordo com a ANP, o combustível pode custar R$ 7,18 no município de Bagé. Já no Acre, o valor chega a R$ 7,13, em Cruzeiro do Sul.

Outro Estado que também registrou aumento na gasolina foi o Rio de Janeiro: R$ 7,05, na cidade de Barra Mansa. E nas outras unidades federativas, o combustível ultrapassa os R$ 6,00.

