TSE amplia a participação em teste de segurança das urnas eletrônicas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou as regras para o sexto teste de segurança das urnas eletrônicas e, neste ano, decidiu ampliar o número máximo de participantes, de dez para quinze, entre outras novidades. Os interessados têm até 29 de setembro para fazer uma pré-inscrição.

Criado em 2009, o teste público de segurança disponibiliza o hardware e o software da urna eletrônica para serem escrutinados por especialistas, instituições acadêmicas e órgãos públicos.

Neste ano, cada uma das 15 participações poderá contar com uma equipe de até cinco pessoas. Outra novidade é a ampliação dos programas disponibilizados para investigação, que agora incluem sistemas de apoio à auditoria de funcionamento das urnas e outros softwares verificadores, além dos códigos da própria urna.

O prazo para os investigadores inspecionarem os códigos fontes dos sistemas também foi ampliado de uma para duas semanas. A previsão é que os resultados preliminares dos testes sejam publicados em 27 de novembro.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.