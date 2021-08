Próxima semana terá pouca umidade e temperaturas amenas na maior parte do RS

Na virada do mês, o tempo firme vai predominar, com temperaturas próximas de 30°C na maioria das regiões (Foto: Diones Roberto Becker)

O Boletim Integrado Agrometeorológico nº 34/2021, publicado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), prevê pouca chuva e temperaturas amenas para o Rio Grande do Sul.

No sábado (28/8) e no domingo (29/8), o ingresso de ar quente favorecerá a elevação das temperaturas, e somente no setor Nordeste a circulação de umidade do mar para o continente deve provocar chuvas fracas e isoladas.

Entre a segunda-feira (30/8) e a quarta-feira (1º/9), o tempo firme vai predominar, com temperaturas próximas de 30°C na maioria das regiões.

Os volumes previstos serão baixos e inferiores a dez milímetros (mm) na maior parte do Rio Grande do Sul. Somente no Planalto, Região Metropolitana, Serra do Nordeste e no Litoral Norte, os totais deverão oscilar entre 15 e 35 mm.

