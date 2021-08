Derrubadas segue com nenhum caso ativo do novo coronavírus

O boletim epidemiológico divulgado na quinta-feira (26/8) mostra que Derrubadas continua sem casos ativos e sem moradores hospitalizados devido ao novo coronavírus. Também não há nenhuma pessoa aguardando o resultado de exames laboratoriais.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS), 1.142 derrubadenses se submeteram ao teste para detecção da Covid-19, dos quais, 337 apresentaram contaminação. Deste contingente, 331 estão curados.

Desde o início da pandemia, seis moradores faleceram em virtude de complicações causadas pela doença.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.