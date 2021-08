Coronel Bicaco vai vacinar contra Covid-19 moradores com mais de 18 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco vai começar a vacinar contra a Covid-19 a partir da próxima semana os moradores com idade superior aos 18 anos.

Na segunda-feira, 30, a vacinação ocorre no UBS Central no turno da manhã. Na quarta-feira, dia 01 de setembro, a vacinação ocorre na Escola de Campo Santo entre as 9 e às 10 horas e 30 minutos e no mesmo dia, só que a tarde, das 14 as 16 horas, a vacinação ocorre no posto de saúde da Faxinal.

No boletim divulgado ontem o município comemorou o fato de ter zerado o número de casos ativos da doença. Isso não ocorria desde o mês de janeiro. Ainda há um paciente hospitalizado em decorrência da doença. No município 852 pessoas foram diagnosticada com a doença, ou seja, mais de 10% da população contraiu o vírus.

