Vista Gaúcha assina termo de cooperação com o Daer sobre a RSC-163

Foi assinado nesta semana um termo de cooperação entre o município de Vista Gaúcha e o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, DAER, para manutenção e cuidados com o trecho da RSC-163 que passa por dentro do território do município.

O termo de cooperação permite ao município realizar a pavimentação das estradas de ligação com a rodovia. Essa ação era proibida até então em virtude da faixa de domínio que se constituía como de responsabilidade do DAER.

Outra possibilidade proporcionada pela assinatura é o fato de que os moradores das margens da rodovia poderão, a partir de agora, construir edificações sem que estejam infringindo as proibições para esse tipo de ação.

O termo de cooperação, segundo o prefeito Claudemir José Locatelli, ocorreu em virtude da parceria do município com a autarquia estadual e por intermédio do apoio do secretário de logística e transporte do Rio Grande do Sul Juvir Costela, que esteve, inclusive, presente no ato da assinatura, junto com o prefeito e diretor do DAER, engenheiro Luciano Faustino da Silva.

