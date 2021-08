Chiapetta estará realizando hoje, 27, e amanhã, 28, o XXVI Festival da Música Sertaneja.

O evento deste ano ocorre por meio de live nas redes sociais da Prefeitura de Chiapetta no Facebook e Youtube, com início as 21 horas em ambos os dias.

Estarão se apresentando 46 interpretes de cidades dos três estados da região sul que disputaram os 11 mil reais em prêmio.