PF deflagra operação contra esquema de “laranjas” e empresa de fachada

A Polícia Federal (PF) cumpre 19 mandados de busca e apreensão em uma operação lançada (27) contra um esquema de empresas de fachada usadas para ocultar dinheiro de origem ilegal. As ações foram realizadas na Grande São Paulo e no interior do estado.

Segundo a polícia, empresários e suas famílias negociavam imóveis, aeronaves e embarcações usando o nome de outras pessoas como “laranjas”. Essas operações, de acordo com a investigação, tinham como objetivo ocultar dinheiro ganho com o contrabando de cigarros, sonegação de impostos e adulteração de combustíveis.

A PF diz que já identificou a sonegação de pelo menos R$ 25 milhões em impostos. Nesse valor estariam inclusos os impostos não pagos com o contrabando de 4 milhões de maços apreendidos pela polícia.