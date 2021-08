Apae de Tenente Portela atende 120 alunos

Os últimos dias foram marcados pela Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A campanha anual, é desenvolvida de 21 a 28 de agosto, pela Federação Nacional das APAEs, desde 1963. Neste ano o tema norteador da campanha é: “É tempo de transformar conhecimento em AÇÃO!”

Todos os anos a APAE de Tenente Portela realiza uma programação especial para marcar a semana e neste ano, mesmo com as limitações causadas pela pandemia, foram realizadas diversas atividades para marcar a data.

Nossa reportagem foi até a Escola de Educação Especial Recanto da Alegria para conhecer um pouco da estrutura e do trabalho que é desenvolvido pela entidade, onde conversamos com a diretora da Nelma Salamoni Sinhori, atual e com a professora Elis Wink que assumirá a diretoria da entidade após a aposentadoria de Nelma no decorrer do mês de setembro.

A APAE de Tenente Portela atende atualmente 120 alunos das cidades de Tenente Portela, Miraguaí, Vista Gaúcha e Derrubadas, prestando serviço de escola, assistência social e saúde.

Na área da saúde são oferecidos os serviços técnicos de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional e estimulação precoce.

Nelma relembra que foi um grande caminho percorrido até chegar a esse momento, quando a APAE de Tenente Portela tem hoje uma ampla estrutura física e técnica para ofertar aos seus atendidos.

Ela lembrou que nos anos 80 a escola começou com atendimento no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de maneira muito precária, mas com muito trabalho e apoio da comunidade conseguiu crescer, se estruturar e através do desenvolvimento de diversos projetos alcançar o patamar atual.

A professora Elis explica que atualmente a APAE de Tenente Portela apresenta uma estrutura completa, inclusive com piscina, sala mde dança e teatro, espaços para atendimentos especializados, quadra de esportes e pracinhas, além de equipe técnica capacitada para prestar o atendimento necessário para ofertar não só a educação pedagógica especializada, mas atendimento técnico na área de saúde. Ela explica que esses braços da entidade funcionam de maneira independente, sendo que algumas pessoas são encaminhadas para receber apenas o atendimento técnico na parte de saúde, enquanto outros são matriculados para receber também o ensino especial.

A escola funciona com atendimento individual de acordo com a necessidade de cada indivíduo, ofertando além do ensino regular também diversas oficinas para o desenvolvimento psíquico e motor desses alunos.

Ela disse que a entidade atende pessoas com diversas categorias de deficiências, mas atualmente se percebe um número maior de atendimentos para alunos com transtorno do espectro autista.

“Em relação a estrutura e a equipe técnica, nos temos uma das melhores da nossa regional. Temos tudo necessário para prestar o melhor atendimento”, explicou Elis.

A Escola da APAE é mantida por doações feitas pela comunidade. Atualmente a entidade tem uma versão de associação, em que o cidadão se associa na APAE, recebe um carnê e faz um pagamento via boleto mensal ou anual no valor de R$ 20 reais por mês. Durante a pandemia diminuiu o número de associados, por isso a entidade pede que as pessoas que desejarem fazer parte da associação que procure a entidade.

As famílias, também são parte importante do trabalho realizado pela entidade, já que um dos braços da APAE está alicerçado na assistência social, com o atendimento direto para a família. "No fundo a APAE é uma prestadora de serviço de assistência social, isso está no seu alicerce", comentou Nelma Salamoni.

Nelma explica que pode se comemorar que a educação especial passou a ser reconhecida no cenário educacional brasileiro, o que permitiu, por exemplo, que a APAE receba também recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação que permitiu as escolas buscarem uma estrutura melhor para oferecer um serviço gratuito de qualidade para a comunidade.

A diretora também ressaltou a importância de um convênio que a entidade de Tenente Portela mantém com o Sistema Único de Saúde que permite a busca de recursos como prestadora de serviços de saúde, bem como emendas parlamentares.

