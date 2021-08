RS abriu 14,7 mil vagas de trabalho com carteira assinada em julho

No acumulado do ano, o Estado registra a geração de 107.563 vagas de emprego formal (Foto: Diones Roberto Becker)

O Rio Grande do Sul registrou mais contratações do que demissões pelo sétimo mês consecutivo. Em julho, o Estado abriu 14,7 mil vagas de emprego com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na quinta-feira (26/8).

O número é o resultado entre 106.501 admissões e 91.751 demissões no mês. O desempenho é ligeiramente melhor do que o registrado em junho, quando o Estado teve saldo positivo de 11.229 postos, conforme dados ajustados. Já em julho do ano passado, em meio às tentativas de retomada após os efeitos mais graves do avanço da pandemia do novo coronavírus no país, o RS abriu 1.291 vagas.

No acumulado do ano, o Estado registra a geração de 107.563 vagas de emprego formal. Já no período de 12 meses, entre agosto de 2020 e julho de 2021, o saldo positivo está em 183.264.

Considerando-se os dados por setores, serviços lidera pelo terceiro mês seguido: o segmento abriu 5.782 postos em julho. Na sequência, figuram indústria (4.039) e comércio (3.067). Todos os cinco setores pesquisados no levantamento ficaram no azul em julho no Estado.

O desempenho do RS segue na esteira do movimento observado no país. Em julho, o Brasil abriu 316.580 vagas de emprego formal. Foram 1.656.182 contratações e 1.339.602 demissões no período. Serviços, comércio e indústria lideram entre os setores no âmbito nacional, de acordo com o levantamento do Ministério do Trabalho e Previdência.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.