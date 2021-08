Mulheres somavam 52,2% da população no Brasil em 2019

As mulheres correspondiam, em 2019, a 52,2% (109,4 milhões) da população residente no Brasil, além de serem maioria entre a população idosa (56,7%). É o que revela a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, divulgada na quinta-feira (26/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A sondagem foi realizada em parceria com o Ministério da Saúde. Foram entrevistadas mulheres de 15 anos de idade ou mais na pesquisa. Em 2013, o alvo do levantamento foram mulheres a partir de 18 anos de idade.

