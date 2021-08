Investimento de cerca de R$ 500 mil garantirá sinal de TV digital em Redentora

Com o nome incluído na portaria nº 2.524/2021, editada pelo Ministério das Comunicações, Redentora será contemplado com a inovação do sistema de televisão digital, o qual permitirá aos moradores assistir a diversos canais de TV aberta sem a utilização de antena parabólica, necessitando apenas da instalação do conversor nos aparelhos televisores.

O prefeito Nilson Paulo Costa, e a Ouvidora do Poder Executivo, Wânia Siede, reuniram-se virtualmente com Márcia Helena Koboldt, representante da ‘Seja Digital’, empresa autorizada pelo Ministério das Comunicações para conduzir o projeto no município. Na ocasião, foi discutido o desenvolvimento do trabalho. A expectativa é que o sistema entre em funcionamento a partir de 2022.

De acordo com a Administração Municipal, os contribuintes com cadastro ativo junto ao CADUNICO receberão os kits de conversores digitais de forma gratuita.

O projeto prevê a disponibilidade de toda a infraestrutura para a transmissão do sinal digital para a TV aberta. Os equipamentos serão doados ao município. O investimento do Ministério das Comunicações se aproximará de R$ 500 mil.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.