Tenente Portela tem 49 pessoas esperando o resultado de testes para Covid-19

Atualizado às 15 horas da quinta-feira (26/8), o boletim epidemiológico revela que 49 domiciliados em Tenente Portela esperam o resultado de exames laboratoriais para detecção do novo coronavírus. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS).

O município acumula, desde o começo da pandemia, 1.746 diagnósticos positivos da doença. Deste total, 1.705 pacientes já se recuperaram e 34 perderam a vida em função de complicações provenientes do vírus. Atualmente, são sete casos ativos da Covid-19.

Apenas um morador de Tenente Portela encontra-se internado no Hospital Santo Antônio (HSA) em razão do novo coronavírus. É um caso suspeito e ocupa leito na enfermaria.

