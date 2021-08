Vereadores aprovam o Plano Plurianual 2022/2025 de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária da segunda-feira (23/8), o plenário da Câmara de Vereadores aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 063/2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) de Coronel Bicaco para o quadriênio 2022/2025.

O PPA norteia para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital, por exemplo.

A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos próprios do município, das operações de crédito internas e externas, das transferências constitucionais, legais e voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outras municipalidades e com a iniciativa privada.

