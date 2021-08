Fiscalização apreende mais de meia tonelada de alimentos impróprios para consumo em Miraguaí

Agentes da Força-Tarefa do programa ‘Segurança Alimentar’ fiscalizaram na quarta-feira (25/8), um estabelecimento no município de Miraguaí. Mais de 650 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos e inutilizados.

Conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO – Segurança Alimentar), Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, os principais problemas encontrados no local vistoriado foram produtos com prazos de validade vencidos ou sem prazos de validade, sem procedência e rotulagem, sem certificação sanitária dos órgãos competentes, dentre outras.

A fiscalização contou com a participação de servidores do GAECO – Segurança Alimentar e representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Miraguaí, das secretarias estaduais da Agricultura e da Saúde, da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

