Poder Legislativo de Coronel Bicaco promove processo seletivo

De forma unânime, os vereadores aprovaram na sessão ordinária de 23 de agosto, o Projeto de Lei do Legislativo (PLL) nº 01/2021 que autoriza a realização de processo seletivo visando o preenchimento do cargo de agente legislativo.

Para participar do certame, o candidato deverá ter 18 anos completos e diploma de ensino médio, entre outros requisitos. Segundo justificativa anexada no PLL, a contratação é motivada pela vacância do cargo em virtude do falecimento do servidor Rogério Kronbauer.

O prazo do vínculo é de 90 dias, contados da data da assinatura do contrato, podendo, desde que devidamente necessária, haver uma prorrogação por igual período.

