Prazo para alistamento militar prossegue até 31 de agosto

Em junho, a presidência da República publicou decreto estendendo até o dia 31 de agosto o prazo para alistamento militar em 2021. A data original era 30 de junho.

O Ministério da Defesa, à época, afirmou que a medida era necessária porque com a pandemia de Covid-19, vários municípios seguiam com a suspensão no atendimento ao público nas juntas de Serviço Militar.

O Ministério da Defesa também ressaltou que a suspensão do atendimento ao público dificultou o alistamento militar de diversos jovens carentes que não possuem acesso à plataforma digital. — Prorrogação semelhante foi feita no ano passado, trazendo benefícios aos conscritos e garantindo a qualidade da seleção geral — informou a pasta em nota.

