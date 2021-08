Redentora institui programa para combater a violência contra mulheres

Encontro para formação do comitê do programa de combate à violência contra mulheres (Foto: Divulgação/ASCOM Redentora)

Representantes do gabinete da Primeira Dama, da Secretaria Municipal da Assistência Social e da Brigada Militar, se reuniram com o intuito de formar o comitê do programa que visa a prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

O encontro integrou a programação do ‘Agosto Lilás’, que estimula a discussão de temas relacionados ao combate da violência contra as mulheres em suas diversas formas.

— A violência doméstica é uma preocupação recorrente na sociedade, sendo que as mulheres sofrem cotidianamente situações de violência, dentro de seus lares, na grande maioria das vezes praticada por companheiros e familiares — disse a Primeira Dama, Eliane Amaral Costa.

Para a secretária municipal da Assistência Social, Carla Miranda, a violência doméstica envolve fatores sociais, ambientais, culturais, econômicos e políticos. — Por meio deste projeto, a Administração Municipal de Redentora quer contribuir com iniciativas para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra as mulheres — afirmou a secretária.

