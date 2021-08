Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 23ª sessão ordinária realizada no dia 23 de agosto de 2021

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Legislativo Municipal, a vigésima oitava sessão, vigésima terceira ordinária, da décima quarta Legislatura.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Loredi Saquet (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Itamar Sartori (PP).

Após lida, a ata da sessão anterior foi posta à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade.

Matérias apreciadas na ordem do dia e aprovadas:

- Projeto de Lei n° 063/2021: dispõe sobre o Plano Plurianual 2022/2025 e dá outras providências.

- Projeto de Lei do Legislativo nº 01/2021: contratação temporária de servidor.

- Proposição nº 074/2021, do vereador Antônio Martins (PP), solicitando a instalação de água no cemitério da localidade de Estância Velha.

- Proposição nº 075/2021, do vereador Luiz Flávio Rangel (PP), solicitando a aquisição de uniformes para alunos da rede municipal de ensino.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Secretaria da Câmara Municipal aos 24 de agosto de 2021.

Roselaine Farezin – Contabista

