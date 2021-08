LUTO: Morre o fundador e administrador do Sistema Alto Uruguai de Comunicação

Morreu na noite desta terça-feira (24), por volta de 21 horas, no Hospital Unimed Noroeste, em Ijuí, o sócio-fundador e administrador do Sistema Alto Uruguai de Comunicação, Sady Manjabosco Sandri, aos 87 anos de idade.

Desde janeiro deste ano, Sady realizava tratamento para combater um câncer de intestino. Nas últimas semanas, porém, o quadro de saúde se agravou, após ter sido infectado pela Covid-19. Ele chegou a ficar internado por alguns dias na UTI, porém, não resistiu às complicações decorrentes do novo coronavírus e comorbidades associadas.

De acordo com os protocolos sanitários, não será permitida a realização de velório. O sepultamento ocorrerá na manhã desta quarta-feira (25) no cemitério São Roque, em Humaitá.

