NFG tem 86 prêmios para serem resgatados até o fim do mês

Os consumidores contemplados no sorteio mensal 104 do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), referente ao mês de maio (realizado em 27/5), precisam agilizar o resgate dos prêmios em dinheiro. Ao todo, são 86 pessoas que ainda não resgataram os prêmios individuais, e o valor acumulado na extração chega a R$ 53 mil. O prazo de solicitação de resgate iniciou-se em 1º de junho e termina em 29 de agosto, próximo domingo.

Pelo regulamento, o prazo é de 90 dias para solicitar o resgate após a homologação do sorteio. Os cidadãos contemplados são comunicados diretamente no site do NFG (quando a pessoa acessa sua conta NFG), por e-mail (são feitos até sete envios dentro dos 90 dias) e por SMS (até dois disparos, 45 e 15 dias antes da expiração).

Por esse motivo, é importante que os cadastrados no programa NFG mantenham suas informações pessoais atualizadas. É possível solicitar o resgate do prêmio acessando o cadastro no site do NFG por meio de um computador ou notebook (o site não está adaptado para acesso em tablets e smartphones) ou por meio do aplicativo NFG, disponível gratuitamente na Google Play e Apple Store.

O programa

O Nota Fiscal Gaúcha é um programa que incentiva os cidadãos a pedir a nota fiscal e a solicitar a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal para a participação nos sorteios, bem como conscientizá-los sobre a importância social do tributo.

Por meio do programa, os cidadãos concorrem a prêmios em dinheiro, as entidades sociais (que atuam nas áreas da saúde, educação, assistência social e proteção animal) por eles indicadas são beneficiadas por repasses e as empresas participantes reforçam sua responsabilidade social com o Estado e a sociedade gaúcha. Atualmente o NFG conta com 2 milhões de inscritos, mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados e mais de 3,5 entidades indicadas.

Além da premiação mensal, há outra modalidade de sorteio na qual o cidadão concorre a prêmios em dinheiro instantaneamente. O Receita da Sorte distribui prêmios de R$ 500 diariamente. É um prêmio instantâneo que possibilita que o consumidor solicite a nota fiscal com CPF na hora da compra e faça a leitura do QR-Code da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) por meio do aplicativo do NFG e seja premiado na hora. A mesma nota com CPF tem validade para o sorteio mensal.