Tenente Portela tem redução no número de casos ativos do novo coronavírus

Em aproximadamente 24 horas, diminuiu de sete para quatro, a quantidade de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela. Os dados epidemiológicos atualizados na manhã da terça-feira (24/8) também revelam que 19 indivíduos esperam o resultado de exames laboratoriais.

Desde o começo da pandemia, 1.743 moradores contraíram o vírus, dos quais, 1.705 estão recuperados. Ainda são contabilizadas 34 mortes provocadas pela doença.

No Hospital Santo Antônio (HSA), cinco domiciliados em Tenente Portela ocupam leitos em decorrência da Covid-19. É um paciente com diagnóstico positivo na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e quatro suspeitos de contaminação nas alas da enfermaria e da pediatria.

