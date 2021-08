Brasil registra a menor média móvel de mortes por Covid-19 desde janeiro

Os efeitos da campanha de vacinação contra a Covid-19 seguem mostrando resultados positivos no combate à pandemia. O Brasil registrou a menor média móvel de mortes pela doença em 225 dias: 806. A última vez que isso ocorreu foi em 9 de janeiro, quando a média móvel estava em 845 óbitos.

Os dados constam no boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na segunda-feira (23/8). As informações mostram que a média móvel de casos também apresentou o menor índice em 39 semanas.

Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a única saída é a vacinação. — Precisamos pôr fim à pandemia. Só faremos isso com a vacinação. O Brasil realiza uma das maiores campanhas de imunização contra Covid-19 do mundo. A resposta nós já mostramos todos os dias, aplicando milhões de vacinas, imunizando milhões de brasileiros — destacou o ministro.

Até o momento, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 215 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Dessas, 178 milhões já foram aplicadas, sendo 123,2 milhões de primeira dose, o que representa 77% da população adulta do país.

Além disso, 55,2 milhões de brasileiros completaram o esquema vacinal com a segunda dose ou dose única do imunizante, o que corresponde à mais de 35% da população prioritária.

Até o fim de setembro, outras 130 milhões de doses devem chegar aos estados e Distrito Federal.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.