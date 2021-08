Recuperação de estradas vicinais beneficia 600 famílias em Dom Feliciano

Por meio da contratação de horas-máquina, houve a recuperação de estradas vicinais no interior do município - Foto: Saul Vargas / Ascom SOP

O município de Dom Feliciano, na região centro-sul, recebeu R$ 100 mil do governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras e Habitação (SOP), para a contratação de horas-máquina visando a recuperação de estradas vicinais. Cerca de 600 famílias serão beneficiadas. O secretário de Obras e Habitação, José Stédile, cumpriu roteiro, em Dom Feliciano, na segunda-feira (23/8), para verificar o andamento do serviço.

“O trabalho está sendo muito bem desenvolvido. O investimento do governo do Estado está qualificando as estradas e se refletirá na qualidade de vida da população”, disse Stédile, lembrando que R$ 5,6 milhões foram destinados para a realização de serviços em 56 municípios com decreto de emergência.

Em Dom Feliciano, os trabalhos começaram em 16 de agosto, tendo previsão de conclusão em 180 dias. “O Plano de Trabalho prevê a recuperação de 16,7 quilômetros de estradas vicinais no interior do município. Agradecemos imensamente ao governo gaúcho”, disse o prefeito Clenio Boeira da Silva. Além da trafegabilidade, a iniciativa vai melhorar o escoamento da produção agrícola, notadamente de fumo, milho e feijão, acrescentou o prefeito.