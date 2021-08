Secretária da Educação acompanha primeiro dia da avaliação amostral da rede estadual de ensino

Cerca de 45 mil estudantes, de 500 escolas em 52 municípios gaúchos participam, a partir desta segunda (23/8) até a sexta-feira (27), da Avaliação Amostral da rede estadual de ensino. A secretária da Educação, Raquel Teixeira, acompanhou o primeiro dia de aplicação em três escolas em Porto Alegre. Participam estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio.

Foram visitados o Colégio Estadual Paraná, no bairro Cristal, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva, no bairro Santa Tereza, e a Escola Estadual de Ensino Fundamental Piauí, no bairro Nonoai. Na visitas, Raquel Teixeira conheceu os espaços escolares e conversou com alunos e professores. “Fico muito feliz ao acompanhar de perto o retorno presencial de nossos estudantes. Eles estão engajados na avaliação e estão seguindo todos os protocolos sanitários”, afirmou.

A diretora da escola Paraná, Cátia Vargas de Alencar, comemorou a adesão dos estudantes neste primeiro dia de avaliações. “Estamos com um bom retorno dos alunos às aulas presenciais e acredito que chegaremos a altos índices de participação nesta avaliação. Nossos estudantes estão felizes em poder retornar à escola”, disse.

Diretora da escola Almirante Álvaro, Beatriz Rocha Gonçalves destacou que desde maio é realizado um trabalho de busca ativa em sua escola. “Identificamos os estudantes faltosos e procuramos entender o motivo de não participarem das aulas. Graças ao esforço de toda a equipe, estamos alcançando um bom resultado”, disse.

As provas são nominais e realizadas exclusivamente no formato presencial. São 22 questões de Língua Portuguesa e 22 de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental, e 26 questões de Língua Portuguesa e 26 de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio.