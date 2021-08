Edil sugere movimento para instalação do SAMU em Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária de 16 de agosto, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) solicitou que os demais edis também enviem ofícios aos deputados estaduais e federais de suas respectivas siglas em busca de apoio para instalação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Coronel Bicaco.

— Temos uma ERS e uma BR que passam dentro do território bicaquense e, às vezes, acontecem incidentes — ponderou o pedetista. Ele ressaltou que o SAMU mais próximo fica em Redentora e que o município vizinho não possui hospital.

O edil destacou que o SAMU é uma cobrança da comunidade. — Não sei qual é a forma mais viável, porque sabemos que a burocracia é grande hoje, mas temos que montar uma força-tarefa de vereadores e buscar este serviço. Se for preciso, viajar a Porto Alegre para discutir o assunto — afirmou Lucas Santos da Cruz.

O vereador ainda falou que poderá haver um dia em que o SAMU de Redentora estará envolvido em outra ocorrência e não conseguirá prestar atendimento em Coronel Bicaco.

