Coronel Bicaco: Progressista solicita maior atenção para obras nos bairros

Ao reivindicar à Secretaria Municipal de Obras o conserto de três ou quatro ‘bocas de lobo’ na Rua Francisco Manoel Diniz, o vereador Antônio Martins (PP) pediu que o Poder Executivo dê maior atenção aos bairros. — Alguns lugares não estão recebendo a devida atenção — lamentou o progressista.

— Não se discute como está ficando bonita a praça [João Goulart] e a avenida [Presidente Vargas], mas e as obras pequenas? Outros moradores também merecem ser beneficiados — disse Antônio Martins ao se manifestar no grande expediente da sessão ordinária de 16 de agosto.

Ainda sobre os dispositivos para escoamento da água das chuvas, o edil frisou que um pequeno investimento já resolve os problemas. — É só fazer a limpeza e colocar uma proteção para evitar que objetos ou crianças caiam nas ‘bocas de lobo’ — finalizou Antônio Martins.

