Tenente Portela começa a semana com sete casos ativos de Covid-19

O primeiro boletim epidemiológico desta semana aponta que Tenente Portela possui sete casos ativos do novo coronavírus e 17 pessoas esperando o resultado de exames laboratoriais.

Até a manhã da segunda-feira (23/8), o município acumulava 1.743 contaminações comprovadas. Deste montante, 1.702 pacientes se recuperaram e 34 faleceram.

Cinco moradores de Tenente Portela estão internados no Hospital Santo Antônio (HSA) por causa do vírus. É um caso confirmado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e quatro suspeitos de infecção entre pediatria e enfermaria.

