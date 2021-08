Vereador pede construção de memorial para vítimas da Covid-19 em Coronel Bicaco

Desde o início da pandemia, 36 moradores de Coronel Bicaco morreram em virtude de complicações provocadas pelo novo coronavírus. Visando homenagear as vítimas da doença, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) solicitou, através de proposição, a construção de um memorial na Praça Municipal João Goulart.

— Nós perdemos devido ao Covid-19, dezenas de pessoas de nossa comunidade. Cidadãos de todas as idades. E a forma correta de homenageá-las é lembrando-se de todos, indistintamente — ressaltou o progressista ao defender sua proposta no plenário do Poder Legislativo. — É fácil de fazer o memorial, pois a praça está em reconstrução. É algo simples, mas deverá constar os nomes de todas as pessoas que perderam a vida vitimadas pela pandemia — acrescentou o edil,

A proposição nº 072/2021 – apresentada na sessão ordinária do dia 16 de agosto – foi aprovada por unanimidade.

