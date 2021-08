Abertura das propostas para concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre está agendada para quinta-feira (26)

A abertura das propostas das empresas interessadas na gestão, operação, manutenção e melhoria da Estação Rodoviária de Porto Alegre ocorre na quinta-feira (26/8). A etapa dá sequência ao processo de concessão do espaço na capital, que teve edital publicado em 26 de maio.

O projeto envolve as secretarias de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), de Logística e Transportes (Selt) e de Parcerias e prevê uma concessão de 25 anos, garantindo que 75% das obras e equipamentos sejam entregues nos primeiros três anos do contrato.



Vencerá a disputa a empresa privada que oferecer maior outorga, com valor mínimo de R$ 868,8 mil. O valor a ser aplicado será de R$ 87,4 milhões, sendo R$ 75 milhões em investimentos nos próximos três anos. As obras incluem as intervenções exigidas pela prefeitura de Porto Alegre no entorno, com passarelas, túneis e retorno alternativo para a Avenida Mauá.



A abertura das propostas será realizada pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à SPGG, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º andar, em Porto Alegre). Na ocasião, as empresas interessadas entregarão dois envelopes, um com a proposta e outro com os documentos para habilitação. A partir disso inicia-se o processo de análise pela equipe técnica, o que se estende por alguns dias.



Agenda Celic



Além do certame da Estação Rodoviária, a semana de 23 a 27 de agosto tem outras 31 licitações agendadas pelo governo estadual. Para saber mais detalhes sobre os processos da semana, acesse o sitewww.celic.rs.gov.bre consulte pelo número do edital.



A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar de licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.



•Clique aqui e confira as licitações agendadas para a semana de 23 a 27 de agosto.